Le préfet de l’Atlantique Jean-Claude Codjia a rencontré les personnes expropriées par l’Etat dans le cadre de la réalisation de différents projets d’utilité publique. La conjonction s’est déroulée à la mairie d’Abomey-Calavi. Les projets qui touchent ces expropriés sont relatifs à la construction de logements sociaux à Ouèdo, Parakou, Natitingou et Abomey, des cités administratives d’Ahossougbéta, du marché de gros et du marché de Ouègbo puis de la caserne militaire d’Allada.

Le préfet de l’Atlantique a porté à la connaissance de ses vis-à-vis que le coût au mètre carré pour le site de logements sociaux de Ouèdo est de 2450 Fcfa. Il est de 3000 Fcfa pour la cité administrative d’Ahossougbéta et de 1800 Fcfa pour le marché de Ouègbo. Quant au marché de gros, le prix au mètre carré est entre 3500 et 8000 Fcfa. Il est de 800 Fcfa pour le site de logements sociaux d’Abomey et de 1700 Fcfa pour celui de Parakou.

Ils veulent rencontrer Patrice Talon

Les propriétaires terriens du site de la caserne militaire d’Allada devront se contenter de 200 Fcfa comme prix au mètre carré de leurs parcelles. Pour la cité administrative de Natitingou, il est de 800 Fcfa. Il faut dire que les concernés n’ont pas du tout goûté aux propos du préfet Jean Claude Codjia.

« On n’est pas d’accord » se sont-ils exclamés avant d’émettre le souhait d’une rencontre avec Patrice Talon en personne. Leur objectif est de négocier une hausse des prix au mètre carré de leurs parcelles expropriées par l’Etat. Rappelons que c’est le gouvernement qui avait fixé ces prix lors du conseil des ministres du mercredi 22 janvier dernier.