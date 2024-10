Projet Yes au Bénin : le tour de la jeunesse de Ouidah

Benoît DATO, nouveau ministre des Sports. Photo : DR

Après Natitingou et Parakou, la commune de Ouidah accueille le projet Yes. Le projet ‘‘Youth engagement for SRHR access (Yes), financé par l’Unfpa et le Luxembourg, a été officiellement lancé lundi 21 octobre 2024 par le ministre des Sports, Benoît Dato. Mis en œuvre par le ministère des Sports en partenariat avec le Fonds des Nations-Unie pour la population (Unfpa) et le soutien financier du Grand-Duché du Luxembourg, ce projet entend promouvoir l’autonomisation des jeunes et l’accès aux droits à la santé sexuelle et reproductive.

La cérémonie d’ouverture solennelle de cette session de Ouidah a été présidée par le ministre des Sports, Benoît Dato, en présence du maire de Ouidah, Christian Houetchenou, du représentant résident de l’Unfpa, Richmond Tiemoko, et de Joseph Senniger, Chargé d’affaires de l’ambassade du Luxembourg, représentant le Grand Duché.

Le ministre des Sports a rappelé l’objectif de ce projet qui vise à renforcer l’autonomisation des jeunes pour l’accès aux droits à la santé sexuelle et reproductive. « Comme vous vous en doutez, nous sommes préoccupés par la mise en place de façon pérenne d’un modèle d’autonomisation et de résilience des jeunes femmes et hommes dans notre pays« , a souligné le ministre Benoît Dato. « Nos partenaires, l’Unfpa et le Grand-Duché du Luxembourg et nous, avons fait l’option non seulement de vision, mais aussi d’action. C’est ce qui justifie cette multitude de projets et de programmes tant dans les domaines agricole, avicole, touristique, technologique qu’industriel, initiés par le gouvernement du Bénin », a-t-il affirmé.

Pour le représentant du Grand-Duché du Luxembourg, Joseph Senniger, la digitalisation et la formation des jeunes sont des priorités pour le Luxembourg et les autorités du Bénin. Le projet Yes est une approche novatrice en ce sens qu’il renforce les droits sexuels et reproductifs des jeunes via l’entrepreneuriat et la digitalisation. Pour finir, il a remercié les autorités béninoises pour cette fructueuse collaboration.

Dans la même logique, le représentant résident de Unfpa, Richmond Tiemoko a déclaré que les jeunes représentent le présent et l’avenir. Et c’est pourquoi, ajoute-t-il, ces sessions renforcent les compétences des jeunes dans des domaines clés tels que l’entrepreneuriat (création et lancement d’une entreprise, marketing et gestion financière), l’entrepreneuriat social et solidaire, la lutte contre les violences basées sur le genre.

Prévue pour durer cinq jours, cette formation s’inscrit dans la volonté du gouvernement de garantir à la jeunesse béninoise un accès équitable aux opportunités d’autonomisation, contribuant ainsi à un développement inclusif et durable.

Démarrée à Natitingou, cette activité est coordonnée et mise en œuvre au plan technique par la Direction de la Jeunesse, des loisirs et de la vie associative. À terme, le projet devrait permettre à environ 200 jeunes formés dans les départements de l’Alibori, du Borgou, de l’Atacora et de l’Atlantique de pouvoir prendre des décisions éclairées quant à leur santé sexuelle et reproductive, d’être qualifiés et équipés pour créer et gérer des entreprises durables et de pouvoir bénéficier de l’accompagnement financier et matériel substantiel au démarrage de leurs projets.