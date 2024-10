Élection présidentielle de 2026 au Bénin: qui pour parrainer ?

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 75

Sauf scénario catastrophe, l’élection présidentielle au Bénin, aura bel et bien lieu le dimanche 12 avril 2026. Et si pour l’heure, les déclarations de candidature se font attendre, le problème des parrainages se fait encore plus crucial. Combien de candidats se présenteront à la présidentielle de 2026 ? Combien seront-ils à avoir la chance de recueillir les 15% de parrainage, nécessaires pour prendre part à ce scrutin ? Voilà autant de questions qui préoccupent la plupart des Béninois.

Depuis que le pouvoir en place a mis en place la réforme du système politique, la liste des candidatures à la présidentielle qui comptait à une certaine époque jusqu’à une vingtaine de prétendants, s’est considérablement réduite. Du coup, les élections en général et les présidentielles en particulier, n’ont plus la même saveur ni la même ferveur. La chaleur et l’ambiance festive qui régnaient pendant les campagnes électorales ont complètement disparu. Finie la longue liste des candidats qui se bousculaient au portillon de la Cena à minuit pile, pour déposer leur dossier de candidature. On ne verra probablement plus des candidats descendre de leur teuf-teuf ou parfois même d’un taxi-moto, tout en sueur, le cartable en main se précipitant dans les bureaux de la Cena pour se faire enregistrer sur la liste des prétendants à la magistrature suprême. Finies également les grandes kermesses autour des candidats et leur état-major. Aujourd’hui, toute cette ambiance bon enfant a fait place à l’inquiétude, à l’incertitude et la peur dans le pays. La présidentielle de 2021, n’a pas drainé un grand nombre de candidatures. Seuls trois duo-candidats se sont affrontés. Une vraie candidature, notamment celle du président Patrice Talon et sa colistière Mariam Chabi Talata contre les deux vraie-fausses candidatures que sont Hounkpé- Djimba et Kohoué- Agossa. Tout le monde connaît le résultat de ce tour de passe-passe. Les gros candidats de l’opposition ont purement et simplement été recalés faute de parrainage, ce fameux sésame indispensable pour prendre part au scrutin. L’ancienne ministre Reckyatou Madougou et le professeur Joël Aïvo en ont fait les frais. Ils croupissent encore en prison pour de longues peines. Et personne ne peut prédire l’issue de la prochaine présidentielle que les Béninois espèrent apaisée, transparente équitable et démocratique. Cependant, l’ambiance qui règne actuellement dans le pays caractérisée par l’arrestation des deux plus proches collaborateurs du président Patrice Talon en fin de mandat et soupçonnés de fomenter un coup d’État, n’augure rien de bon.

