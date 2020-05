Le personnel attaché au Chef de mission dans les Missions Diplomatiques et Consulaires du Bénin sera réduit à un seul agent. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une correspondance adressée aux chefs de Mission Diplomatique et Consulaire du Bénin. Selon la lettre signée par le Secrétaire Général du ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération ce mardi 5 mai 2020, cette option du gouvernement s’inscrit dans le cadre de la rationalisation des effectifs et des dépenses des postes diplomatiques et consulaires.

Un seul choix possible

Il a ainsi été demandé aux différents chefs de mission d’opérer un choix entre le « cuisinier, femme de ménage ou homme d’ouvrage, chauffeur personnel et maître d’hôtel ». En d’autres termes, il n’aura le droit qu’à un seul agent à son service. Toujours selon la correspondance, il sera mis fin aux contrats des autres agents dès les 31 juillet 2020.

Rappelons que dès la prise du pouvoir par le président Patrice Talon en avril 2016, plusieurs postes avaient été supprimés au sein de l’administration publique du Bénin. D’autres services avaient pratiquement changé de dénomination. En guise d’exemple, le poste de chargés de mission, de chef protocole ainsi que de chef cellule communication avait été supprimé dans les ministères ainsi que dans certaines entités publiques.