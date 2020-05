Invité de l’émission « Le temps des moissons » sur la télévision nationale et consacrée au bilan des quatre années de la rupture dans le secteur des Sports, le ministre Oswald Homéky a relevé les difficultés rencontrées dans la réalisation du projet des classes sportives. Des dysfonctionnements se sont révélés à l’occasion de la mise en œuvre du projet.

A l’instar des autres membres du Gouvernement, le ministre des Sports a présenté le bilan de ses quatre années à la tête de ce portefeuille ministériel. Plusieurs difficultés ont été rencontrées dans le déroulement des classes sportives, indique Oswald Homéky. L’objectif est d’identifier, former et promouvoir les talents au Bénin relève le ministre qui par la même occasion a déclaré qu’ « au bout de quelques mois d’expérimentation, nous avons fait une analyse critique de ce projet et nous avons relevé évidemment un certain nombre de difficultés ».

« Le gouvernement a donné son accord et ceux qui sont recrutés comme encadreurs sont des collaborateurs externes de l’Etat et donc ils travaillent en tant que prestataires pour l’Etat et sont reconnus comme tels », réagit Oswald Homéky sur une préoccupation liée aux difficultés administratives ». Le trésor public assurera la paie des encadreurs pour la transparence des opérations, a rassuré le ministre.