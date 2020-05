La communauté chrétienne du Bénin célèbre jeudi 21 mai, la fête de l’ascension. A cet effet, le gouvernement à travers le ministre de la fonction public a rendu public un communiqué qui déclare la journée du jeudi 21 mai, fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national.

C’est en application de la loi n°90-019 du 27 juillet 1990 fixant les fêtes légales en République du Bénin, que le gouvernement a déclaré fériée, chômée et payée la journée du jeudi 21 mai, sur toute l’étendue du territoire national. En effet, c’est ce que mentionne le communiqué officiel en date du mardi 19 mai 2020 et signé du ministre du Travail et de la Fonction Publique, Adidjatou Mathys.

Il est à noter que l’Ascension est une fête chrétienne célébrée quarante jours après la fête de Pâques. Elle est caractérisée par la montée de Jésus au ciel. L’Ascension marque dans la théologie chrétienne la fin de la présence physique de Jésus sur la terre, après sa mort et sa résurrection. Elle symbolise en ce sens un nouveau mode de présence du Christ à la fois tout intérieure, universelle et hors du temps.

La fête de l’Ascension annonce la Pentecôte, dix jours plus tard. Le jour de l’Ascension, la couleur des vêtements liturgiques est le blanc, couleur de la fête, de la lumière et de la joie. Rappelons que dans les saintes écritures, l’Ascension est relatée par l’évangile de Marc au chapitre 16, verset 19, puis l’évangile de Luc au chapitre 24, verset 51 et le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1, versets 6-11.