L’accès de toute la population béninoise à l’eau potable est l’un des objectifs du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG). Et il entend tout mettre en œuvre pour réussir le pari. Ce mercredi 20 mai le conseil des ministres a autorisé la signature d’accords spécifiques entre l’Agence nationale d’Approvisionnement en Eau potable en milieu rural et les communes du Bénin. Le but de ces accords est de consolider les acquis du projet d’accès universel à l’eau potable.

L’Agence pourra donc poursuivre dans les communes l’extension rapide de l’accès à l’eau potable au profit des populations, professionnaliser l’exploitation, l’entretien et la maintenance des systèmes mis en place aux fins d’assurer la pérennisation des services d’adduction d’eau potable en milieu rural. Elle apportera ainsi son assistance aux communes dans le domaine du service public d’adduction d’eau potable en milieu rural. Signalons que certains maires ne voyaient pas d’un bon œil l’arrivée de l’Agence dans leurs communes.

Patrice Talon a promis donner l’eau à toute la population d’ici 2021

Bien évidemment, ils n’étaient pas contre l’accès de leurs mandants à l’eau potable mais ils estimaient que leur rôle a été usurpé par le pouvoir central. Le ministre de la décentralisation avait même abordé le sujet en avril dernier sur les plateaux de la télévision nationale. Alassane Seidou a tout simplement fait savoir que le chef de l’Etat a pris des engagements devant le peuple. Patrice Talon a promis de donner l’eau à toute la population d’ici 2021, a-t-il rappelé.

Le chef de l’Etat doit donc aller très vite et ne peut pas se laisser freiner par des problèmes au niveau des administrations locales. « Il y a des communes qui ont des fonds FADEC en réserve, donc non consommés. Si à ça , on ajoute l’eau, vous êtes sûr que les marchés seront passés à temps et qu’on va atteindre les objectifs ? » a-t-il lancé aux journalistes qui l’interrogeaient.