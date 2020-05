Une autre mauvaise nouvelle pour le parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE). Après le départ de son président d’honneur, le parti vient d’être lâché par les candidats de la 19 e circonscription électorale. Ceux-ci ont montré patte blanche au Bloc Républicain qui ne s’est pas fait prier pour les accueillir. Selon le représentant des candidats FCBE de la 19 e circonscription électorale, le gouvernement de Patrice Talon est auteur de plusieurs réalisations qui font la fierté du Bénin.

« C’est fort de ce constat que nous avons décidé d’apporter notre pierre à cette construction et de ne plus rester en marge du développement de notre pays » a-t-il fait savoir dans une vidéo publiée sur la page twitter de Médiapart Bénin. Martin Dannoumè laissera également entendre que les idéaux véhiculés au sein de la FCBE se rapprochent beaucoup plus de ceux du Bloc Républicain. De plus, le BR est un parti très discipliné ce qui manque dans plusieurs partis politiques.

Sofiatou Onifadé Baba Moussa tourne dos à Paul Hounkpè

Il faut dire que la déclaration officielle d’adhésion a été lue par la coordonnatrice Sofiatou Onifadé Baba Moussa , ancienne ministre du commerce de Boni Yayi. « Il faut un temps pour les sacrifices, un temps pour les résultats et un temps pour partager la prospérité. Nous avons jugé utile de nous rallier à la bonne cause en nous mettant du côté du président Patrice Talon pour participer à la construction du développement de notre pays. Ainsi nous adhérons officiellement au BR » a-t-elle déclaré.

De toute évidence le parti FCBE continue de perdre des plumes. Mais il sera bien présent aux communales du 17 mai prochain. Réussira-t-il à tirer son épingle du jeu ? La réponse est pour très bientôt.

Suivez un extrait vidéo de la déclaration de démission du parti #FCBE et d'adhésion au Parti #BlocRépublicain du représentant des candidats FCBE de la 19 ème circonscription électorale M. DANNOUME Martin . #MediapartBenin pic.twitter.com/czkd8Dj69T — MÉDIAPART BÉNIN (@MediapartBenin) May 14, 2020