En conseil des ministres ce mercredi 6 mai 2020, le gouvernement béninois a décidé de la reprise des classes pour certains apprenants dès le lundi 11 mai prochain. Les autres vont attendre le mois d’août. Les classes peuvent reprendre au Bénin dès le lundi 11 mai 2020 mais pas pour tous les apprenants. Le gouvernement a décidé de la reprise des cours pour les écoliers du Cour moyen 2ème année (CM2), les élèves des collèges et lycées et les étudiants pour le compte du lundi 11 mai 2020, dans la perspective de la tenue des examens de fin d’année.

Les écoliers des classes des Cours d’initiation (CI) au Cours moyen 1ère année (CM1), vont retrouver le chemin des classes du 10 août au 4 septembre 2020. D’après le compte rendu du conseil des ministres, ils vont subir les évaluations du 7 au 11 septembre 2020. Les écoliers vont effectuer la rentrée scolaire 2020-2021 le 28 septembre prochain en même temps que tous les autres apprenants. Pour ce qui est des écoles maternelles et des garderies, elles restent fermées jusqu’à la prochaine rentrée des classes.

Des mesures à respecter

Le gouvernement a aussi décidé que cette réouverture des écoles, collèges et universités va être accompagnée de certaines mesures. Ainsi, le port de masques est obligatoire pour tous les usagers (apprenants, enseignants, divers personnels de soutien). Aussi, une distribution gratuite des masques dans les écoles, collèges et universités publics est prévue. Un dépistage systématique et progressif va être fait pour les enseignants, le personnel administratif et de service.

Des mesures particulières ont été prises à l’endroit des universités publiques. Selon le compte rendu du Conseil des ministres, «les amphithéâtres restent fermés et les cours vont être dispensés en ligne via une plateforme dédiée à cette fin ». Les enseignants vont y leurs cours auxquels les étudiants vont avoir accès gratuitement. Le Conseil des ministres précise que ces mesures «qui participent de la volonté du gouvernement de faire valider l’année scolaire 2020-2021 sans compromettre la lutte contre le coronavirus, doivent être observées sur toute l’étendue du territoire nation par tous les acteurs publics et privés, sauf dérogation spéciale du gouvernement ».