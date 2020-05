Quelques mois après son accession au pouvoir en avril 2016, Patrice Talon a présenté au peuple béninois le programme d’actions de son gouvernement (pag). Un programme ambitieux dont la facture est de 9 mille milliards de francs Cfa. Quatre ans après, l’exécutif a-t-il déjà réussi à mobiliser ce financement? Le ministre d’Etat chargé du plan a répondu à cette question dans les colonnes du journal La Nation. A en croire Abdoulaye Bio Tchané le Bénin n’a pas encore mobilisé cette somme mais il s’en rapproche déjà.

Déjà 5 500 milliards mobilisés

« Aujourd’hui, nous avons déjà mobilisé au niveau de l’Etat plus de 5 500 milliards de francs Cfa à fin décembre 2019 » a déclaré Abdoulaye Bio Tchané. Nous avons mobilisé ces ressources d’abord par nos propres efforts en rationalisant davantage notre budget pour dégager un peu plus d’épargne. Nous avons pris des mesures de rationalisation des dépenses, nous avons épargné et cette épargne a contribué à la réalisation du PAG, a-t-il ajouté.

Même si la mobilisation du financement n’est pas complète, il assure que le gouvernement est largement en avance par rapport à ses prévisions. « Si vous prenez les 5 500 milliards de Fcfa, c’est largement au-dessus de ce que nous étions censés mobiliser pour la part de l’Etat pour les cinq années » a-t-il fait savoir. Quand on l’interroge sur l’hyperactivité du Bénin sur le marché financier régional, il donne l’exemple des 5 500 milliards mobilisés pour montrer qu’il n’y a aucune crainte à avoir.

“Notre dette n’est pas alarmante”

En effet selon Abdoulaye Bio Tchané, sur les 5 500 milliards, à peine 30% représentent la dette « c’est-à-dire les ressources que nous avons mobilisées sur le marché régional et international. Cela nous met à un niveau de dette largement soutenable » estime-t-il. L’homme dira même que le Bénin fait partie des pays les moins endettés de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa). « Nous sommes aujourd’hui largement en dessous de 50% d’endettement au Bénin (alors que nous avons convenu dans l’UEMOA que notre endettement ne devrait pas dépasser les 70% du PIB). Notre dette n’est pas critique. Elle n’est pas alarmante » rassure le ministre du plan .