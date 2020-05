Les posters et les logos des formations politiciennes car je n’ose pas les appeler Partis politiques sont devenus des programmes de campagne et les offres pour la décentralisation. On n’appelle pas ça programme de décentralisation.Il faut retourner à l’analyse des compétences dévolues pour nous répondre sur nos interpellations.

1/Décentralisation administrative et budgétaire (bonne gouvernance, qualité de la dépense publique locale, audit des comptes, formation des élus et des personnels)

2/Décentralisation politique et géopolitique (offre d’éducation à la citoyenneté démocratie locale, redevabilité mutuelle et diplomatie locale)

3/Décentralisation économique (territorialisation de la création de la richesse locale, valorisation des talents, emplois de proximité, circulation monétaire locale, TIC)

4/Décentralisation sociale et culturelle (défis à relever dans les secteurs sociaux cruciaux : éducation, santé, eau potable, bien-être physique, culture traditions et modernité responsable)

5/Décentralisation écologique (assainissement, police environnementale, adaptation aux changements climatiques, gestion durable des ressources naturelles)

6/Décentralisation sécuritaire ( police administrative et plans locaux de sécurité)

7/ Décentralisation et ingénierie territoriale (construction urbaine et valeur paysagère)

Nb) Tous les maires sortants et candidats doivent présenter aux populations les résultats des AUDITS DES 3 DERNIÈRES ANNÉES : 2017, 2018, 2019. Les conclusions et recommandations doivent être présentées par le candidat lui-même.

Nous voulons des maires animateurs, bâtisseurs et serviteurs et NON DES MAIRES REPRÉSENTANT D’UN PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET AMBASSADEURS DU PAG DANS LES COMMUNES. Maintenant, invitez s’il vous plaît vos candidats à sortir du discours générique pour répondre à chacun des points. Voilà l’éclairage de base pour choisir un élu communal. Les maires comptant désormais parmi les faux grands électeurs des scrutins nationaux, chaque population locale doit regarder les valeurs morales et éthiques incarnées en action par tout candidat avant de regarder le club électoral.

On ne peut pas voter pour un acteur qui deviendra un acteur politique anonyme et être seulement aux ordres d’un pouvoir central. 2003-2020, c’est suffisant pour choisir les élus représentant le peuple avant les élus représentant des intérêts d’un pouvoir central et d’une politique nationale.

Professeur Simon-Narcisse TOMETY (source https://loeilrepublicainblog.wordpress.com/2020/05/04/elections-communales-et-municipales-au-benin-la-part-de-verite-du-professeur-tomety/)