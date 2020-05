Le professeur Didier Raoult, directeur de l’IHU de Marseille est revenu sur la présentation qui est faite par l’opinion publique de l’hydroxyxhloroquine. Ces clarifications qu’il a faites ce mardi 19 mai sur Radio Classique sont intervenues dans un contexte de polémique après les déclarations du président américain. Donald Trump indiquait en effet lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche qu’il était désormais abonné à l’hydroxyxhloroquine depuis quelques jours.

“Tous les médecins en ont déjà prescrit”

Il précisait notamment qu’il combinait ce médicament au Zinc pour prévenir toute infection au coronavirus. Ainsi, dans son intervention, celui qui est un fervent défenseur de la chloroquine a tenu à indiquer qu’il a appris les déclarations du président américain ce matin. Il a tout de même tenu à rassurer en indiquant que l’hydroxyxhloroquine ne peut être considérée comme un médicament dangereux.

« Je voudrais qu’on remette les choses en perspective et voir à quel point il y a eu une hallucination collective des médias et de certains dirigeants sur l’hydrocychloroquine, qui est l’un des médicaments les plus prescrits au monde. Tous les médecins en ont déjà prescrit », a tenu à préciser le professeur Didier Raoult, directeur de l’IHU de Marseille.

“Ce qui ne veulent pas en prendre deviennent fous…”

« Il y a eu une dramatisation d’un médicament banal, classique, on a inventé de tout, des arrêts cardiaques, etc… Ca doit être préventif de la folie, car ceux qui ne veulent pas en prendre deviennent fous. Il y aura un examen à faire de comment les médias se sont emballés », a poursuivi le professionnel de la santé.

Rappelons que pendant plusieurs semaines l’utilisation de l’hydroxyxhloroquine dans le traitement du coronavirus a fait objet de vives polémiques. Le professeur Didier Raoult, directeur de l’IHU de Marseille a été parfois violemment critiqué par ses pairs. Suite à certaines menaces de mort qu’il a reçu de personnes inconnues, il a dû déposer une plainte auprès des autorités judiciaires du pays.