La présidente de la chambre des représentants Nancy Pelosi a dit préféré que l’actuel président des Etats-Unis, Donald Trump, ne prenne pas de l’hydroxychloroquine. Elle l’a déclaré dans une interview accordée à un média américain. « C’est notre président et je préfère qu’il ne prenne pas quelque chose qui n’a pas été approuvé par les scientifiques » a-t-elle déclaré, tout en ajoutant que ce médicament n’était pas recommandé. Cela à cause notamment de la tranche d’âge dans laquelle Donald Trump se trouve et sa catégorie de poids en « obésité morbide ». En prenant de l’hydroxychloroquine, le locataire de la Maison Blanche s’oppose aux recommandations des autorités sanitaires américaines.

L’hydroxychloroquine une bonne chose, selon Donald Trump

Cette réponse de Nancy Pelosi, intervient après une déclaration du milliardaire républicain au cours d’une conférence de presse qui a eu lieu hier lundi 18 mai 2020. Donald Trump avait réaffirmé sa position concernant l’hydroxychloroquine. A l’en croire, plusieurs Américains prennent ce médicament, en particulier les personnes qui travaillent en première ligne, dans cette pandémie de coronavirus (covid-19).

« J’en prends, j’en prends » avait-il ajouté, précisant qu’il a commencé à prendre le médicament, il y a deux semaines de cela. Lors de son intervention il a estimé que l’hydroxychloroquine est une bonne chose, soulignant avoir entendu de bonnes choses sur le médicament.

Un médicament qui n’est pas recommandé par l’OMS

« Si ce n’est pas bon, je vais vous dire, cela ne va pas me faire de mal. Ça existe depuis 40 ans pour la malaria, pour le lupus, pour d’autres choses » a-t-il confié aux journalistes. Rappelons que l’hydroxychloroquine est fermement défendu en France par le professeur Didier Raoult. Il avait assuré que la molécule est efficace dans la lutte contre le coronavirus. Selon lui, cette efficacité est plus grande, à partir du moment où l’hydroxychloroquine est combinée avec de l’azithromicine, un antibiotique. Cependant, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ne recommande pas son utilisation, puisqu’elle craint des effets secondaires.