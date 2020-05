L’utilisation de la chloroquine comme traitement contre le covid-19 est une fois encore revenue sur le tapis en France. En effet, cette proposition du professeur Didier Raoult face à la pandémie a fait objet d’une attention particulière de la part d’un collectif de médecins. Ce creuset nommé : « laissons les médecins prescrire », s’insurge en effet contre le décret paru fin mars interdisant aux médecins de ville de prescrire de l’hydroxychloroquine aux personnes atteintes du COVID 19.

Une étude à grande échelle interdite…

Ces professionnels de la santé voudraient ainsi qu’avant toute conclusion active, on puisse faire des études pour infirmer ou confirmer l’inefficacité du traitement. Aussi, ces médecins avaient-ils entrepris de faire sur eux-mêmes une auto-prescription. Il s’agissait de la bithérapie c’est-à-dire la combinaison des deux molécules en phase précoce de la maladie.

Mais l’étude préalablement qui se portait sur près d’un millier de médecins n’a pu se faire. La direction générale de la Santé y a mis fin à cause de l’interdiction de prescription de l’hydroxydechloroquine en médecine de ville. Elle s’est finalement résolue sur un échantillon de 88 patients. Cette étude qui n’a pu se faire sur une échelle plus grande a tout de même révélé des résultats assez intéressant selon les chercheurs.

L’efficacité de la bithérapie?

On retient que l’échantillon traité avec le groupe antibiotique+ l’hydroxydechloroquine a mis 9,2 jours à recouvrer la santé. Cette catégorie comparée aux deux autres aurait mis une période de guérison trois fois plus rapide, confirmant ainsi la théorie de la bithérapie du Pr Raoult.

« Ce que l’on voit très clairement, c’est la différence de rapidité de guérison, significative entre le groupe non traité et les deux autres. On a surtout observé qu’il y a moins de risques de complications à partir du moment où on agit très tôt sur la charge virale. Aucun problème majeur de tolérance. », a notamment fait remarquer Violaine Guerin immunologiste, initiatrice du collectif « Laissons les médecins prescrire ».