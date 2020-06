La gestion de la pandémie du Coronavirus fait beaucoup débat en France. Lorsque la maladie a commencé à se propager en France, le médecin et infectiologue français Didier Raoult avait pris les devants pour informer l’opinion publique que l’hydroxychloroquine était l’un des meilleurs traitements déjà existant contre le Coronavirus. Pendant de nombreux jours, le protocole du professeur Raoult a fait couler beaucoup d’encre et de salive au sein de la communauté scientifique de l’Hexagone avant d’être validé par la suite.

Cependant, une récente étude publiée par la revue scientifique britannique The Lancet est venue signer l’arrêt de mort de la chloroquine. En effet, l’étude a révélé l’inefficacité et même la dangerosité de la chloroquine, par la suite, tout s’est enchaîné et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a suspendu temporairement le traitement du covid-19 avec le protocole de Raoult. En France, le Haut conseil de la santé publique (HCSP) a recommandé l’arrêt de la prescription de la chloroquine ce qui a encore suscité un vif débat.

Les vérités crues de Véran

Il ya des fervents défenseurs du protocole de traitement du professeur Raoult qui se sont insurgés contre les récentes décisions du HCSP, au nombre de ces fervents défenseurs, il y a Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignant ou encore Philippe Douste-Blazy. Olivier Véran le ministre de la santé, selon le Canard Enchaîné a tiré à boulets rouges sur ces différentes personnalités citées plus haut.

Le ministre de la santé a carrément sorti la sulfateuse, il estime que bon nombre de ces personnalités politiques jouent à l’hypocrisie. “J’hallucine totalement face aux réactions de ces hommes politiques. Les mêmes qui hurlaient au scandale d’État parce que l’on avait laissé une trop grande liberté de prescription au Médiator demanderaient ma tête dans deux mois devant la commission d’enquête si on ne parlait plus de la chloroquine que sous l’angle du nombre de morts par complications cardiaques“ a déclaré Véran qui en avait visiblement plein le casque.

Olivier Véran a par la suite salué la clairvoyance de Ségolène Royal qui est restée dans une logique de prudence après la décision du HCSP. Le ministre dira qu’en temps opportun, il rappellera que des “gens” ont dit des choses qui ont contribué à la mauvaise gestion de la pandémie. “Il y a quand même (…) un sacré cluster d’irresponsables politiques.” conclura Olivier Véran.