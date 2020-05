Sacrifiant à la tradition de la commémoration de la fête du travail ce vendredi 1er mai 2020, les centrales et confédérations syndicales du Bénin ont transmis leur cahier de doléances où sont inscrites les préoccupations urgentes, au ministre du travail. La commémoration de l’édition 2020 de la fête du travail intervient dans un contexte de pandémie. Alors, les centrales et confédérations syndicales n’ont pas pu transmettre main à main leur cahier de doléances. Mais, elles l’ont fait dans un courrier où elles ont présentés 11 préoccupations qu’elles ont jugées urgentes pour les travailleurs.

Ainsi, les travailleurs demande «le respect par le gouvernement et le patronat, des différents engagements pris dans la charte nationale du dialogue social notamment en ce qui concerne le gouvernement, la consultation des organisations syndicales sur les projets de réforme ou programme de développement tant dans leur conception que dans leur mise en œuvre conformément aux dispositions de l’article 6 de la charte nationale du dialogue social ». Ils exigent la relance d’un dialogue franc, sincère et inclusif à travers le fonctionnement régulier de son mécanisme institutionnel et l’implication des organisations syndicales des travailleurs dans les structures de gestion de l’ARCH et sa généralisation en vue de la promotion de la protection sociale pour tous.

Des mesures de protection contre le COVID-19

De même, les travailleurs recommandent la hiérarchisation des salaires minima, l’augmentation du SMIG et la revalorisation du point indiciaire des agents de l’Etat pour tenir compte du coût de vie. Ils veulent «l’engagement sans délai d’une concertation avec les organisations syndicales sur les mesures de protection des travailleurs conte le COVID-19 dans le cadre de l’assouplissement des mesures de restriction en vigueur depuis le 17 mars 2020 » et la «prise en compte effective des propositions contenues dans le mémorandum conjoint des organisations des employeurs et des travailleurs relatif aux mesures d’atténuation des effets du COVID-19 et de relance économique en date du 21 avril 2020 ».

La prise de mesures pour faciliter la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle et l’instauration de mesures incitatives en faveur des micros et petites entreprises et la célérité dans la prise des actes de carrière et leurs effets financiers immédiats ainsi que les rappels y afférents pour tous les travailleurs sont deux autres préoccupations des centrales et confédérations syndicales.

Relecture de certaines lois

Elles exigent également «l’organisation effective des élections professionnelles en 2020 et l’arrêt des liquidations et des privatisations des sociétés comme la SONACOP, PAPME, BENIRAIL, etc. et la définition d’un plan de redressement desdites entreprises en vue de leur sauvetage ». La dernière exigence des travailleurs est «l’évaluation de la mise en œuvre et des effets des lois querellées par les travailleurs à savoir la loi no2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions et la procédure d’embauche, de placement de la main-d’œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin, la loi no2018-34 du 5 octobre 2018 modifiant et complétant la loi no2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin, la loi no2018-35 modifiant et complétant la loi no2015-18 du 1er septembre 2007 portant statut général de la Fonction publique au Bénin, les dispositions du Code pénal restreignant l’exercice des libertés publiques en vue de leur relecture ou de leur relecture ou de leur abrogation pure et simple conformément aux engagements de chef de l’Etat ».