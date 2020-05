Actuellement au Bénin, il se déroule sur toute l’étendue du territoire nationale les élections communales et municipales. Et dans certaines localités, des agents électoraux indélicats ont été épinglés. Alors que les élections communales et municipales sont en cours au Bénin, des agents électoraux à Parakou et à Bantè ont choisi de poser des actes indélicats ce dimanche 17 mai 2020. Ils ont été mis aux arrêts par les éléments de la police républicaine.

Selon nos confrères de Daabaaru, à Parakou, un agent électoral a été épinglé par la police. Il s’agit du président d’un poste vote installé dans l’école maternelle Ladji-Farani dans le 2ème arrondissement. Il est accusé de tentative de fraude. Ce président du poste de vote a été pris en flagrant délit avec des bulletins déjà estampillés et des cartes d’électeurs. A noter que dans 14 centres de vote dans cette commune l’opération de vote a commencé au-delà de 11 heures (heure locale). Ce grand retard est dû à plusieurs facteurs dont l’absence des agents électoraux et aussi de kits électoraux.

Un autre cas à Bantè

Au niveau de la commune de Bantè, il s’agit d’un agent de poste de vote. Selon informations rapportées par le média, l’événement s’est produit dans un centre de vote à Gouka, commune de Bantè.Le média informe que le membre du poste de vote aurait remis des bulletins de vote à un électeur. En alerte, les autres électeurs ont fait appel aux forces de l’ordre. Ces derniers ont conduit les mis en cause au poste de police.