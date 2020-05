Après la proclamation des résultats proclamés des élections communales de 2020 par la CENA, le paysage s’est éclairci au niveau des communes. Si 60 communes sont déjà dans l’escarcelle des partis politiques, 17 sont sujets à des alliances pour désigner leurs maires. A la lecture des résultats donnés par la CENA, 17 communes sont encore en ballottage et les alliances devront intervenir pour déterminer les maires. C’est le cas des communes comme Banikoara, Malanville, Kérou, Kouandé, Pehounco et Athiémé.

Mais, les jeux sont déjà faits au niveau de 60 communes. Avec 39,97 % de suffrages exprimés récoltés, l’Union Progressiste arrache 820 conseillers au plan national. Ce faisant, ce parti engrange déjà 34 communes. Dans l’Alibori, l’UP arrache une commune tout comme dans le Borgou. Il compte deux dans le Mono et 3 communes dans le Plateau comme dans l’Atacora. Dans l’Atlantique, il gagne 6 communes comme dans le Couffo et 7 dans l’Ouémé. L’UP a aussi Cotonou la seule commune du Littoral. Et donc, ce parti qui confirme son hégémonie tient quelques grandes communes telles que Porto-Novo, Abomey-Calavi, Ouidah, Abomey, Lokossa, Grand-Popo et Kétou.

19 communes pour le BR

Le Bloc Républicain pour part contrôle déjà 19 communes dont Allada, Bohicon, Sèmè-Podji, Pobè, Glazoué, Djougou et Natitingou. Soit 5 communes dans le Zou, trois dans le Mono, deux dans la Donga deux dans l’Atacora, l’Atlantique et l’Ouémé et une dans l’Alibori, les Collines et le Plateau. Les déceptions de ce parti viennent des départements du Couffo et du Borgou où il n’a obtenu aucune commune. Malgré les soubresauts d’avant scrutin, le parti Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) termine troisième de la classe et dernier des trois partis éligibles dans l’attribution des sièges.

Il finit la course avec une once de déception toute de même. Le parti FCBE doit se contenter de sept communes espérant qu’avec les alliances, il pourra compléter sa liste avec une ou deux autres communes. Pourtant, lors des précédentes communales, il s’est en sorti avec une trentaine de commune. On retient donc, que ce parti reste encrer dans le Borgou où il a gagné trois communes, dans les Collines où il a réussi à conserver les communes de Bantè et de Savè. Il a encore quelques attaches dans la Donga et dans l’Alibori où il a pu engranger deux autres communes.