Le Parti communiste du Bénin (PCB) a publié, ce jeudi 7 mai 2020, une déclaration sur les communales du 17 mai 2020. Le parti estime que comme lors des législatives dernières, le peuple béninois est exclu du scrutin pour plusieurs raisons. Comme il y a pratiquement un an, le Parti communiste du Bénin (PCB) sonne l’alerte pour attirer l’attention de l’opinion publique nationale et internationale sur des élections exclusives en préparation au Bénin.

Selon le parti, les élections communales et municipales prévues pour le 17 mai 2020 ne sont pas inclusives. Mieux, le peuple y est exclu deux raisons. La première, à en croire le PCB, est que «les partis représentatifs de l’opposition très largement dominante dans le pays et qui ont permis le rejet massif à plus de 90 % de la mascarade du 28 avril 2019, sont exclus du droit de prendre part à ces élections ». Et «Seuls sont autorisés les partis créés pour les chanter à la louange du Roi ». Deuxièmement, le parti du professeur Philippe Noudjènoumè (premier secrétaire du parti) relève que «les maires sont tous déjà désignés par les soins mêmes du Président Talon qui reçoit tous les représentants, fait l’arbitrage entre les petites contradictions et ambitions personnelles des membres du Quintuplé présidentiel ». Et donc, «tous les 77 Maires sont déjà retenus avant le scrutin du 17 Mai prochain ».

Le PCB pas concerné

Dans sa déclaration, le parti précise que le peuple a faim suite aux mesures de semi-confinement que le pouvoir de la Rupture lui a imposées avec arrêts des activités dans plusieurs secteurs sans mesures de compensation. Pour lui, «le bon sens et le sens de l’humain auraient recommandé l’annulation ou tout au moins le report pur et simple de ce scrutin du 17 mai ». Alors, pendant que le pouvoir fait «la sourde oreille face à la misère généralisée et refuse de s’occuper de la sécurité sanitaire des Béninoises et Béninois », «la mascarade du 17 Mai est une véritable insulte au peuple ». C’est pourquoi, le PCB se dit ne pas être concerné par «la curie autocratique du 17 Mai 2020 ». Toutefois, il appelle le peuple a infligé à Talon «une nouvelle défaite méritée à la mesure de la forfaiture ! ». Le Parti communiste du Bénin invite les populations à rester à la maison ou à vaquer à leurs occupations, le jour du scrutin, «pour la recherche de quoi s’occuper de vous et de vos familles ».