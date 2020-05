Au lendemain des élections communales du dimanche 17 mai dernier, la plateforme électorale des organisations de la société civile a fait le point des données de participation transmises par ses observateurs. Selon Emmanuel Ogou, membre de cette plateforme, tous les 360 observateurs déployés sur le terrain n’ont pas pu transmettre les données à cause de coordonnateurs d’arrondissement qui n’ont pas rendu disponible ces informations violant ainsi l’article 93 alinéa 7 du code électoral.

“Un taux de participation de 50,76%”

« Il s’agit par exemple du 2e arrondissement de Porto-Novo, de l’arrondissement de Dangbo, de Ouinhi et de la plupart des arrondissements de Cotonou » a fait savoir M Ogou. A cause de cette situation, la plateforme n’a donc pu collecter les données qu’auprès de 216 observateurs sur les 360 soit un taux de couverture de 40%.

A l’analyse de ces données de participation recueillies auprès des 216 observateurs, la plateforme remarque que 2 millions 163 mille 502 électeurs étaient inscrits dans les postes de vote suivis et seulement 1 million 98 mille 113 ont voté soit un taux de participation de 50,76%.

« Dans le détail des chiffres, l’arrondissement ayant observé le plus faible taux de participation est l’arrondissement d’Abomey-Calavi avec un taux le 22, 24%. Le plus fort taux de participation est de 97, 41%. Il est observé dans l’arrondissement de Peporiakou dans la commune de Natitingou » informe ce membre de la chambre de réponse de la situation électorale. Il est important de noter que la plateforme électorale des organisations de la société civile n’a considéré que les arrondissements couverts par elle et où elle a pu effectivement collecter des données de participation.