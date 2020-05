Plus de 5 millions d’électeurs béninois sont conviés aux urnes ce jour dimanche 17 Mai 2020. Pour ces élections, sont en lice cinq partis politiques. Il s’agit de l’Union Progressiste (UP), le Bloc Républicain (BR), le Parti du Renouveau Démocratique (PRD), l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) de Claudine Prudencio, le parti Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE).

Le numéro un béninois a accompli son devoir civique dans la matinée de ce dimanche. Après son vote, il a livré un message aux béninois sur sa page Facebook. Lire ci dessous le message du Président béninois Patrice Talon.

Message du Président Talon après son vote

Ce dimanche 17 mai 2020, mon épouse et moi avons accompli notre devoir civique en votant dans le cadre des élections communales et municipales.

Celles-ci consacreront l’avènement d’une nouvelle mandature d’élus qui auront, au niveau décentralisé, la charge de la gestion de nos cités.

C’est pourquoi il est important pour chacun de nous d’exprimer son droit de vote, pour choisir les femmes et les hommes qui conduiront les destinées de nos villes.