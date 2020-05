Une campagne médiatique aux frais du contribuable. C’est le cadeau que le gouvernement offre aux partis politiques en lice pour les communales du 17 mai prochain. Cette campagne a d’ailleurs démarré ce vendredi 1er mai, qui correspond curieusement à la fête du travail. Dans un message rendu public il y a quelques heures, le président de la Commission électorale nationale autonome (Céna) a invité les radios et télévisions publiques et privées à assurer cette campagne médiatique en offrant à chaque parti en lice des plages horaires pour délivrer leurs messages dans le respect de l’équité.

« Les cortèges et les caravanes étant interdits, il sera autorisé en leur lieu et place le recours aux crieurs publics et à l’utilisation de mégaphones portés par tous moyens de transport en circulation et non en stationnement. Ces mesures réglementant les conditions de déroulement de la campagne électorale viennent en complément à celles déjà édictées par le gouvernement concernant les mesures barrières de lutte contre le coronavirus » informe par ailleurs Emmanuel Tiando. Rappelons que ces élections communales sont les quatrièmes de l’ère du renouveau démocratique.

“Les forces de l’ordre veilleront au respect des mesures édictées par le gouvernement”

L’enjeu de ce scrutin est de doter nos communes, organes de gestion décentralisés, d’hommes et de femmes patriotes et compétents en vue de promouvoir au sein de nos collectivités territoriales le développement local et la démocratie à la base. Au cours de cette campagne électorale, les candidats vont devoir séduire les électeurs des 546 arrondissements du Bénin. Une tâche rendue difficile par la crise sanitaire actuelle, les meetings, cortèges et caravanes ayant été interdits. Les candidats ne pourront pas donc aller physiquement à la rencontre de leurs électeurs.

Ils devront se contenter d’une campagne médiatique et d’un recours aux crieurs publics et mégaphones. Tout au long de la campagne et le jour du scrutin, les forces de l’ordre veilleront au respect des mesures édictées par le gouvernement pour lutter contre la propagation du virus. Il s’agit du port de masques de protection, du lavage des mains au gel hydro-alcoolique et la distanciation sociale d’un mètre.