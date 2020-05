Les élections municipales et communales sont en cours au Bénin ce dimanche 17 mai 2020. Après sa descente sur le terrain et son vote un peu avant midi, heure locale, le président de la CENA Emmanuel Tiando s’est prononcé sur le déroulement du scrutin. Le président de la Commission électorale permanente autonome (CENA) Emmanuel Tiando a fait le tour de quelques bureaux de vote de Cotonou et de Abomey-Calavi pour constater le déroulement du scrutin.

Et selon lui, «dans l’ensemble, tout se passe assez bien ». Il a indiqué que «çà et là, on observe qu’il y a un manque de cachet d’identification ». Mais «nous avons déjà instruit les coordonnateurs d’arrondissement pour que le cachet à voter soit utilisé pour l’identification des bulletins ». Le président de la CENA a pu aussi constater que «les mesures de protection sanitaire sont relativement bien respectés au moins au niveau des postes de vote ». Et il a préconisé que lesdites mesures «soient renforcées déjà à l’entrée du poste de vote ».

Pour le président Emmanuel Tiando, «nous pouvons être fiers de ce qui est en train de se dérouler ». Il a fait savoir qu’il a appris «qu’il y a eu çà et là quelques petits problèmes liés aux membres des postes de vote qui auraient été permutés ». Il a précisé que cela s’est fait «en dépit des consignes que la CENA avait données ». Le président a aussi appris et cela reste à vérifier «qu’il aurait eu des bulletins pré-estampies ». A croire Emmanuel Tiando, «les gens font la confusion tout simplement entre l’authentification et l’identification du bulletin de vote ».