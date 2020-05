Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes ce dimanche 17 mai 2020 au Bénin dans le cadre des élections communales et municipales. Dans le 12è et le 13è arrondissements de Cotonou, c’est le calvaire pour certains électeurs. Le scrutin de ce dimanche 17 mai 2020 au Bénin a bien commencé sur toute l’étendue du territoire nationale. Si certains bureaux de vote ont connu de grand retard, dans les 12è et 13è arrondissements de la ville de Cotonou, la trentaine de bureaux de vote sillonnée les tous premiers électeurs ont voté entre 7 heures 10 et 7 heures 30 (heure locale). Le véritable problème qui se pose dans les bureaux visités se situe au niveau du registre d’émargement après le vote.

Il est noté une certaine inadéquation entre les listes affiches au niveau de certains bureaux de vote et les listes d’émargements mises à la disposition des agents électoraux. Certains électeurs voient leurs noms affichés au niveau des bureaux mais une fois à l’intérieur, après vérification, les agents électoraux leur notifient que leurs noms ne figurent pas dans la liste d’émargements.

Ils sont obligés de faire le tour de tous les bureaux de vote de leur arrondissement pour voir s’ils vont retrouver leurs noms quelque part. Selon les informations reçues dans le premier centre de vote au quartier d’Aïbatin Dodo dans le 12è arrondissement de Cotonou, les agents électoraux ont informé leur hiérarchie. Mais, il leur ait demandé de juste mentionner le problème dans le procès-verbal à l’issue du scrutin.

De la sécurité et de l’affuence

Sur les lieux, lors de notre visite, on a pu observer la présence des forces de sécurité publique et des éléments de l’armée. Ils s’y sont en paire avec quelque retard au niveau de certains centres de vote. Ils sont là pour assurer la sécurité des lieux mais aussi pour veiller au respect des gestes barrières que sont le lavage des mains, la distanciation sociale et le port de masques. Ils assument bien leurs tâches pour l’heure et veillent aussi à la distribution des masques aux électeurs qui n’en ont pas.