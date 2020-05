Le Bénin a tenu hier dimanche 17 mai ses élections communales et municipales. Le président de la Commission électorale nationale autonome (Céna) qui a organisé ce scrutin s’est confié aux médias sur la suite du processus. A l’en croire, il y aura deux types d’opérations. « Le coordonnateur d’arrondissement sera appelé par la salle audio-phonique par un numéro et il va donner les résultats de la compilation qu’il a effectuée. Ces résultats seront enregistrés et ensuite lui-même va se présenter avec sa cantine et va remettre la feuille de compilation, c’est-à-dire le document physique. On va voir si ce qu’il a donné comme document physique correspond à ce qu’il a donné au téléphone » a expliqué Emmanuel Tiando.

Dès lors qu’il y a une concordance, la fiche de compilation sera transmise à la salle informatique qui procédera à la saisie et les acquéreurs vérifieront si tout est en ordre. “C’est à ce moment que nous allons effectuer la compilation générale pour avoir les résultats“, fait savoir le patron de la Céna. Il dit avoir déjà donné la date de publication des résultats mais n’écarte pas la possibilité de les publier au plus tôt.

“Nos agents électoraux n’ont pas toujours fait preuve de bonne disponibilité”

Signalons que le scrutin d’hier dimanche ne s’est pas déroulé sans couacs. Emmanuel Tiando l’a d’ailleurs reconnu. « Je reconnais qu’il y a eu des insuffisances de la part de la Céna notamment en ce qui concerne les manques de certains matériels dont le cachet d’authentification. Je reconnais aussi que nos agents électoraux n’ont pas toujours fait preuve de bonne disponibilité et de performances dans le traitement des différents dossiers et du matériel électoral notamment dans les documents électoraux » a t-il avoué.

Le patron de la commission électorale dit également reconnaître que son institution n’a peut-être pas procédé suffisamment à une bonne formation des agents électoraux. « J’avoue qu’il y a eu quelques incidents çà et là » a-t-il ajouté.