Le parti Mouvement Populaire de Libération (MPL) n’entend pas rester écarté du processus électoral en cours. Dimanche 03 mai, les responsables du parti ont lancé un mot d’ordre à l’endroit des militants pour la position à tenir. Le mot d’ordre du parti Mouvement Populaire de Libération (MPL) est sans équivoque. Sabi Sira Korogoné et les siens appellent leurs militants à tourner le dos aux cinq formations politiques en lice pour les communales.

Selon la déclaration faite dimanche 03 mai par le parti, le MPL a sa ligne directive qui ne cadre pas avec la ligne idéologique des autres partis. Le parti Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) aurait pu bénéficier du soutien du MPL, malheureusement, la crise qui a entraîné la démission du président d’honneur, Boni Yayi en est la principale raison de notre prise de position, a indiqué le parti.

« Le Parti MPL demande à ses militants et sympathisants d’agir en toute conscience et en toute liberté et que nous nous retrouvons après ces échéances ensemble autour de nos objectifs », peut-on lire dans la déclaration du directoire du parti. Il est à rappeler que le parti MPL a été recalé par la commission électorale nationale autonome (Céna), pour non respect des exigences du Code électoral notamment le nombre de candidats à fournir pour être éligible à prendre part aux élections communales.