C’est l’attente au niveau des partis politiques ayant pris part aux communales du dimanche 17 mai dernier au Bénin. Ils sont tous suspendus aux lèvres de la commission électorale nationale autonome (Céna) qui ne tardera d’ailleurs pas à les soulager. En effet, selon la vice-présidente de la Céna Geneviève Boko Nadjo , les résultats de ce scrutin pourraient tomber plus tôt parce que les opérations post-scrutin iront plus vite. On aurait peut-être tort de ne pas la croire parce qu’elle laissait entendre hier lundi 18 mai que la Céna est en train de recevoir par téléphone les résultats.

« Nous recevons également les coordonnateurs d’arrondissements avec les cantines. Nous pouvons estimer que nous sommes à un taux de 80% pour les résultats et quasiment 80% en matière de réception des cantines. Il reste essentiellement les arrondissements situés dans le grand Nord. Mais je pense que d’ici minuit, nous aurons reçu presque toutes les cantines » a-t-elle ajouté.

“Dans le meilleur des cas, nous pourrions les avoir d’ici mercredi “

Après la réception des cantines et des résultats, la commission électorale procédera à la vérification rigoureuse des résultats et à leur compilation. C’est après cette étape que les résultats seront proclamés. Et comme le dit Geneviève Boko Nadjo, ils interviendront très rapidement, avant même 24 mai, la date prévue à cet effet. « Notre calendrier électoral prévoit la proclamation des résultats pour le 24 mai, mais nous aurons les résultats bien plus tôt… Dans le meilleur des cas, nous pourrions les avoir d’ici mercredi » a-t-elle promis.

La vice-présidente de la Céna a par ailleurs parlé du déroulement du scrutin. A l’en croire, il y a eu quelques difficultés mais ces irrégularités n’entachent pas la crédibilité de ces élections qui se sont généralement bien déroulées. Elle a aussi parlé des cas de fraudes, assurant que les intéressés pris en flagrant délit ont été interpellés.