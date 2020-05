La vice-présidente de la commission électorale nationale autonome (CENA) a fait le point de l’évolution des travaux à la salle informatique. Elle a également abordé le point de la réception des cantines en provenance des 546 arrondissements et la proclamation des résultats provisoires. Elle l’a dit à la suite d’une interview accordée à quelques médias ce mardi 19 mai au siège de l’institution.

La commission électorale nationale autonome (CENA) s’active pour rendre les résultats provisoires, le plus tôt possible. En effet, selon la vice-présidente de l’institution, la Céna met les bouchées doubles pour rendre les résultats provisoires. « Nous avons reçu toutes les cantines. D’ailleurs, le code électoral prescrit qu’on doit pouvoir les recevoir dans un délai de 24 heures. Il nous revient au niveau de notre salle informatique de pouvoir compiler tous ces résultats et c’est à cela que nous nous attelons. Nous sommes à pied d’œuvre, pour que demain soir, on puisse savoir à quoi s’en tenir par rapport aux résultats provisoires », a-t-elle indiqué.

La Céna avait annoncé qu’elle rendrait les résultats provisoires au plus tard le 24 mai. D’ici demain soir, on sera en mesure de donner les résultats provisoires. C’est nous même qui avions fixé notre calendrier électoral dans ce sens. Nous avons encore de marge jusqu’au 24 mai. Un peu plus tôt tant mieux, réagit la vice-présidente de l’organe en charge des élections au Bénin.

Par ailleurs, sur le quota des 10%, Géneviève Nadjo n’a pas manqué de donner quelques précisions. « La loi est pourtant claire et précise en ce sens qu’elle prescrit que pour être éligible à un siège pour ces élections communales, il faut avoir obtenu 10% au plan national dans un premier temps puis ensuite dans un second temps, 10% au niveau de la circonscription électorale. Nous avons reçu les partis politiques la semaine dernière et c’est dans ce sens que nous leur avons expliqué, comment est-ce que, la Céna s’en va attribuer les sièges pour ces élections. La cour suprême n’a pas remis cet état de chose en cause », soutient-elle.