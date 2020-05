Au Bénin, la campagne électorale pour les élections communales et municipales a démarré depuis le vendredi 1er mai 2020. Ce mardi, c’est la distribution des cartes d’électeur qui a été lancée. Les agents distributeurs formés hier lundi 04 mai, sont donc déployés dans tous les arrondissements du pays pour y accomplir leur tâche. Les citoyens concernés par cette opération sont ceux qui ont fait des déclarations de perte après avoir égaré leurs cartes d’électeur, les nouveaux majeurs et ceux qui ont manqué d’aller récupérer leur carte en 2019.

La fin de la distribution des cartes d’électeurs est prévue pour le 10 mai prochain, soit 7 jours avant le scrutin. Rappelons que les communales du 17 mai se tiennent dans un contexte sanitaire difficile à cause de la pandémie du coronavirus qui sévit dans le pays. C’est d’ailleurs pour cette raison que les meetings, cortèges et caravanes ont été interdits sur tout le territoire national.

Le recours aux crieurs publics autorisé

Les partis politiques en lice, à l’instar du BR, de l’UP, du PRD, de la FCBE et l’UDBN, doivent battre campagne dans les médias. Cependant, il est autorisé en lieu et place de ces mouvements de foule, le recours aux crieurs publics et à l’utilisation de mégaphones portés par tous moyens de transport en circulation et non en stationnement.

« Ces mesures réglementant les conditions de déroulement de la campagne électorale viennent en complément à celles déjà édictées par le gouvernement concernant les mesures barrières de lutte contre le coronavirus » avait laissé entendre Emmanuel Tiando, le président de la Commission électorale nationale autonome (Céna) au début de la campagne.