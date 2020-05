Les Béninois sont allés aux urnes hier dimanche 17 mai 2020 pour choisir les nouveaux conseillers communaux et municipaux des 77 communes du Bénin. Dans la nuit d’hier, la vice-présidente de la CENA Géneviève Boko Nadjo a levé un coin de voile sur la nouvelle date de la proclamation des résultats. Contrairement au chronogramme de la Commission électorale nationale autonome (CENA), les résultats des élections municipales et communales de ce dimanche vont être connus un peu plus tôt. C’est ce qu’on peut retenir de l’intervention de la vice-présidente de la CENA Géneviève Boko Nadjo hier peu après 23 heures (heure locale).

Selon le calendrier de cette institution, les résultats sont prévus pour le 24 mai prochain. Mais, «au rythme où vont les choses, je peux assurer sauf cas de forces majeurs que déjà le mercredi au plus tard et le mardi au plutôt, nous auront les résultats de ces communales 2020 ». Si la CENA n’a pas les moyens d’apprécier «à ce moment précis le taux de participation », la vice-présidente a assuré qu’au moment où elle parle «que nous avons déjà compilé 70 résultats validés c’est-à-dire qu’au niveau de la salle audio phonique nous avons de façon sûr et certaine 70 résultats de 70 coordonnateurs d’arrondissement ». Soit un taux approximatif de 13 %.

De la compilation des résultats

Si les Béninois vont avoir un peu plus tôt les résultats de ce scrutin c’est grâce à la salle audio phonique installée à la CENA. Selon l’administrateur électoral Georges Otchéré, «le coordonnateur d’arrondissement procède à la compilation des résultats obtenus par chaque parti politique au niveau de son arrondissement ». Après, il communique sur la plateforme dans la salle audio phonique par communication vocale avec un code d’identifiant. Il communique avec le système par sa voix pour dire le résultat obtenu par chaque parti au niveau de son arrondissement. Et dans la salle, «on collecte ces données ». Mais «nous attendons les coordonnateurs d’arrondissements puisque la loi leur impose d’être au siège de la CENA dans les 24 heures qui suivent la fermeture des bureaux de vote ».

Ensuite, «on confronte les résultats que le coordonnateur a communiqués sur la plateforme et le procès-verbal de compilation des résultats qui se trouve en sa possession ». D’après l’administrateur, si des erreurs sont décelées, les agents de la CENA et le coordonnateur essaient de corriger. Ce qui «nous permet depuis 2016, environ 8 à 10 heures après le scrutin d’avoir des tendances ». Et c’est après çà que la salle information va se charger de dépouiller également, de faire un deuxième contrôle et de voir le nombre de sièges que chaque parti engrange au regard des scores réalisés.