La commission électorale nationale autonome (CENA) a livré dans la nuit du jeudi 21 mai, les grandes tendances issues des élections communales du 17 mai dernier. Au décompte final, le parti Union Progressiste vient en tête avec 39,97% du suffrage national exprimé.

La délibération des résultats provisoires issus des élections communales et municipales du dimanche 17 mai s’est déroulée dans un contexte particulier. Le commissaire Freddy Houngbédji n’a pas participé à la séance de délibération.

Le parti de son père, Adrien Houngbédji, est déclaré inéligible au partage des sièges avec 5,49% suivi de l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau avec 2,17%. Le parti Union Progressiste arrache 39,97% du suffrage, 37,38% pour le Bloc Républicain contre 14,98% pour les Forces cauris pour un Bénin Émergent. Au plan national, l’Union Progressiste obtient 820 sièges, 735 pour le Bloc Républicain et 260 pour le parti Forces Cauris pour un Bénin Émergent.

5190235 (inscrits)

2550385 (Votants)

49,14%(Taux de participation)

62059(Bulletin Nul)

UP: 39,97 % (Éligibilité Oui)

BR: 37,38% ( Éligibilité Oui)

FCBE: 14,98%( Éligibilité Oui)

PRD: 5,49% ( Non Éligible)

UDBN: 2,17% (Non Éligible)

Banikoara 33 sièges

Br :05

Fcbe : 15

Up : 13

KANDI 29 sieges

BR 1

FCBE 18

UP 10

Karimama

BR:10

FCBE:1

UP:6

Malanville

BR:11

FCBE:8

UP:10

Ségbana

BR:3

FCBE:6

UP:10

Boukoumbé

BR:6

FCBE:1

UP:12

Cobli

BR:8

FCBE:0

UP :9

Kerou

BR:4

FCBE:10

UP:11

Kouandé

BR:10

FCBE:6

UP:9

Matéri

BR:13

FCBE:0

Up:12

Natitingou

BR:13

Fcbe:0

UP :12

Pehounco

BR:8

FCBE :5

Up:6

Tanguieta

BR:7

Fcbe:2

UP :8

Toukountounna

BR:4

Fcbe:0

UP :7

Abomey calavi

BR:18

Fcbe:2

UP :29

Kpomasse

Br 1

Fcbe 0

Up 16

Allada

Br 13

Fcbe 2

Up 10

Ouidah

Br 8

Fcbe 2

Up 19

Toffo

Br 19

Fcbe 0

Up 6

So Ava

Br 8

Fcbe 0

Up 17

Zè

Br 11

Fcbe 0

Up 14

Tori Bossito

Br 3

Fcbe 0

Up 12

Bembereke

Br 9

Fcbe 14

Up 2

Kalale

Br 11

Fcbe 1

Up 17

Ndali

Br 9

Fcbe 12

Up 4

Nikki

Br 9

Fcbe 12

Up 8

Parakou

Br 12

Fcbe 17

Up 4

Perere

Br 3

Fcbe 5

Up 11

Sinendé

Br 2

Fcbe 10

Up 7

Tchaorou

Br 11

Fcbe 8

Up 14

Bantè

Br 4

Fcbe 18

Up 3

Dassa

Br 12

Fcbe 1

Up 12

Glazoue

Br 15

Fcbe 4

Up 6

Ouèssè

Br 9

Fcbe 5

Up 11

Savalou

Br 11

Fcbe 8

Up 6

Savè

Br 6

Fcbe 10

Up 3

Aplahoue

Br 14

Fcbe 0

Up 15

Djakotomey

Br 5

Fcbe 0

Up 20

Dogbo

Br 8

Fcbe 0

Up 17

Hlouekanme

Br 9

Fcbe 0

Up 16

Lalo

Br 5

Fcbe 0

Up 20

Toviklin

BR:7

Fcbe:0

UP :12

Djougou

Br 23

Fcbe 6

Up 4

Ouaké

Br 13

Fcbe 0

Up 4

Cotonou

BR 19

FCBE 0

UP 30

Athieme

Br 8

Fcbe 0

Up 7

Come

Br 12

Fcbe 0

Up 7

Grand popo

Br 3

Fcbe 0

Up 12

Houeyogbe

Br 15

Fcbe 0

Up 10

Lokossa

Br 9

Fcbe 1

Up 15

Adjara

Br 9

Fcbe 0

Up 10

Adjohoun

Br 11

Fcbe 0

Up 8

Aguégués

Br 5

Fcbe 0

Up 8

Akpro misserete

Br 12

Fcbe 0

Up 13

Avrankou

Br 12

Fcbe 0

Up:13

Bonou

Br 6

Fcbe 0

Up 7

Dangbo

Br 7

Fcbe 3

Up 9

Porto Novo

Br 16

Fcbe 0

Up 17

Sèmè Kpodji

Br 19

Fcbe 1

Up 13

Adja Ouere

Br 13

Fcbe 0

Up 12

Ifangni

Br 6

Fcbe 3

Up 16

Kétou

Br 11

Fcbe 2

Up 16

Pobe

Br 14

Fcbe 7

Up 4

Sakété

Br 11

Fcbe 0

Up 14

Abomey

Br 5

Fcbe 0

Up 14

Agbanhinzoun

Br 7

Fcbe 0

Up 10

Bohicon

Br 20

Fcbe 0

Up 9

Cove

Br 7

Fcbe 0

Up 8

Djidja

Br 15

Fcbe 0

Up 10

Ouinhi

Br 11

Up 4

Fcbe 0

Zagnanado

Br 8

Up 7

Fcbe 0

Zakpota

Br 16

Up 9

Fcbe 0

Zogbodomey

Br 6

Up 13

Fcbe 0

Au total

Br 735 sièges

Fcbe 260 sièges

UP 820 sièges