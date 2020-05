Après la sortie du jeune parti MNL de Sabi Korogoné qui laisse aux citoyens le droit de voter selon leur conscience, un appel dont Lnt a fait échos, la coordination générale de la résistance béninoise dans la Diaspora sous l’égide du Collectif pour la Sauvegarde de la Démocratie au Bénin (CSDB) dans une déclaration invite le peuple béninois à s’inspirer des législatives d’Avril 2019 en s’abstenant massivement.

Les prochaines élections municipales et communales au Bénin sont estampillées d’un caractère exclusif notamment en raison du Covid-19 mais aussi et surtout, parce que tous les partis qui sont appelés à y concourir se réclament tous ou presque de la mouvance présidentielle. ce scrutin apparaît comme une vaste une vaste escroquerie politique. C’est du moins ce que fait remarquer le Collectif pour la Sauvegarde de la Démocratie au Bénin (CSDB) dans une déclaration parvenue à notre rédaction. Afin d’éviter à la population et au Bénin, d’autres massacres échauffourées nées des dernières législatives, la Résistance dans la Diaspora appelle au sens élevé des béninois à se tenir éloignées de ce qu’elle considère comme une parodie d’élection.

En effet, huit points indispensables expliquent selon la résistance, le choix de s’abstenir du scrutin. On retient entre autres, le rétablissement de la démocratie, de l’Etat de droit et des libertés sans lequel » il ne saurait y avoir d’élections dignes inclusives, crédibles transparentes et libre »; aucun parti politique de l’opposition n’est en lice et ne peut d’ailleurs l’être à cause de la violation récursive de ses droits ; le cumul des organes d’organisation, de contrôle et de validations des élections par le pouvoir. « Tous les organes d’organisation de contrôle et de validation des élections sont dans les seules mains, du gouvernement et du président de la Républiique.

Au surplus , ajoute la déclaration , malgré le cordon sanitaire imposé par le gouvernement pour cause de covid19, « l‘épidémie se poursuit dans plusieurs localités de façon dynamique et frappera durement du fait du mépris et de l’irresponsabilité du gouvernement qui n’a pris aucune mesure sérieuse pour protéger et soutenir les populations. Dans ces conditions, laisser nos compatriotes aller aux urnes serait les envoyer à l’abattoir du COVID-19, se faire empoisonner dans les files d’attente des bureaux de vote pour cautionner une dictature mafieuse et autocratique qui utilisera les votes comme caution pour nommer ses conseillers communaux et municipaux et maires en vue de se consolider ».

En conséquence, indique la déclaration de la résistance dans la diaspora, participer aux communales et municipales du 17 mai 2020, c’est prêter le flanc aux crimes de sang résultant des élections législatives d’avril 2019 . « C’est entre autres, encourager l’exil forcé de valeureux et dignes fils et filles du Bénin C’est surtout valider la révision de notre Constitution du 11 décembre 1990, valider toutes les lois drones qui tuent et emprisonnent les opposants, journalistes, activistes du web et défenseurs des Droits de l’Homme. « C’est enfin », conclut la déclaration, « accepter la prise en otage de tous les secteurs vitaux de l’économie nationale et des institutions de la République par le clan au pouvoir »