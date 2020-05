Après leur brillante participation aux élections communales et municipales du dimanche 17 mai dernier, avec 260 sièges enlevés, le parti Forces Cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) se réclame toujours être de l’opposition à Patrice Talon. Dans une adresse à l’endroit des militants et militantes du parti, le secrétaire exécutif national, l’ancien ministre Paul Hounkpè, a salué le sens d’engagement et d’organisation des structures du parti.

Les Forces Cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) ont activement pris part au scrutin du dimanche 17 mai avec les moyens de bord que disposait le parti, réagit Paul Hounkpè. Les consultations électorales déroulées dans un climat de paix et de préservation des acquis démocratiques sont marquées par un engouement et ferveur populaire indescriptible, soutient le secrétaire exécutif des Fcbe.

Les résultats proclamés par la Céna témoignent de la dimension nationale qu’a atteint le parti Fcbe, puis confortent à bien des égards et prouvent à suffisance notre position de parti de l’opposition au régime de la rupture et du nouveau départ, précise Paul Hounkpè qui n’a pas manqué de rendre hommages aux militants du nord. « Nous décernons un satisfecit particulier à nos frères du septentrion qui ont fait fort et mis nos adversaires complètement en déroute », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, Paul Hounkpè rend hommages aux membres du bureau exécutif national du parti, aux coordinations départementales et communales, au plus petit militant au plus grand pour cet exploit dit-il, issu des urnes qui ne confirme que le retour progressif mais en force du parti. « Le combat ne fait que commencer et que le moment est plus que jamais à la mobilisation pour la restauration complète de notre démocratie », conclut l’ancien ministre de la culture de Boni Yayi.