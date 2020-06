Plus de doute. Toutes les communes du Borgou ont désormais au moins un cas du coronavirus. C’est ce qu’a déclaré le directeur départemental de la santé du Borgou. C’était lors d’une descente à Nikki à l’occasion de l’installation du bureau du conseil d’administration de l’hôpital Sounon Séro de Nikki.

En tournée d’installation du conseil d’administration de l’hôpital Sounon Séro de Nikki, Docteur Ibrahim Mama Cissé, directeur départemental de la Santé du Borgou a rappelé le nombre de cas liés au Covid-19 que compte le département et l’urgence de respecter les gestes barrières recommandés par les autorités sanitaires.

La maladie est venue au Bénin en Mars 2020 et était au niveau méridional. Mais depuis un certain temps, elle a atteint le département du Borgou au point où aujourd’hui, il n’y ait aucune commune qui n’ait cette maladie. La maladie existe maintenant dans les huit communes du Borgou. Chaque commune a au moins un cas et dans le département, on compte une vingtaine de cas de Covid-19. Donc la maladie est désormais une réalité, indique le directeur départemental de la santé du Borgou.

Paradoxalement, la population baisse de vigilance, a-t-il déploré. Malgré les mesures de prévention qui très tôt étaient prises pour prévenir cette maladie, la population a commencé par baisser la garde. Le port systématique de masque qui est obligatoire n’est plus respecté. Les gens ne lavent plus les mains au savon où au gel hydro-alcoolique et des rassemblements se font de part et d’autres. C’est le moment de dire aux populations que la maladie est une réalité dans le département du Borgou, relève Ibrahim Mama Cissé, directeur départemental de la santé du Borgou.