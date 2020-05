Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Bénin compte de nouveaux cas de personnes testés positifs au coronavirus avec un nouveau mort. Le Bénin compte un nouveau décès dû au coronavirus. Selon les statistiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), à la date du 30 avril 2020, le Bénin a enregistré un nouveau cas de décès.

Ce qui porte désormais à deux morts liés au COVID-19 enregistré par le Bénin. Selon ces statistiques de l’OMS, de nouveaux cas ont été détectés. Cinq nouveaux cas de contamination ont été enregistrés. Ces nouveaux cas de personnes testées positives au virus porte à 69 le nombre de cas que compte le Bénin. A l’heure où nous publions notre articles, les autorités béninoises n’ont pas annoncé les nouveaux cas. Même sur la plateforme mise en place par le gouvernement pour informer sur l’évolution de la situation au Bénin, on lit encore 64 cas et un décès.

L’OMS assure la veille et l’appui

Selon le rapport de la situation sur la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), l’OMS assure une mise à jour quotidienne sur les services de laboratoire pour COVID-19. Pour l’OMS, les tests de diagnostic en laboratoire sont une pierre angulaire de la gestion de la pandémie de COVID-19. Il permet la détection des cas pour informer les soins et l’isolement des personnes infectées pour interrompre la transmission de la maladie. Les tests de confirmation permettent également de suivre la maladie dans la communauté et d’identifier des groupes de cas. L’OMS s’efforce de faire en sorte que tous les États Membres disposent d’une capacité de test précise et opportune pour le COVID19. Cela se fait à travers plusieurs mécanismes.