La tension entre les USA et la Chine depuis le début de la guerre commerciale n’est pas prête de baisser. Et pour cause, les récentes accusations américain Donald Trump vont semble-t-il encore envenimer la situation. Mais la goutte d’eau qui peut faire déborder le vase est le projet de loi envisagé au Congrès américain.

«Nous sommes fermement opposés à ces projets de loi et adopterons une réponse ferme et des mesures de rétorsion… Nous n’accepterons jamais de poursuites judiciaires injustifiées ni de demandes de dédommagement» a tout de go averti la Chine. Le projet de loi en question permettrait à Trump de sanctionner la Chine si le pays ne donnait pas des informations détaillées sur la crise (voire l’origine) du coronavirus. Pour rappel, Donald Trump accuse la Chine de n’avoir pas alerté à temps le monde sur les risques du coronavirus. Son administration avait également accusé la Chine d’avoir créé le virus dans un laboratoire de Wuhan.

Accusations rejetées par Pékin qui réplique que le pays de Trump essayait de dissimuler ses lacunes et ses propres échecs à gérer le virus. Dans le même temps, Donald Trump n’a pas mis de côté sa “guerre” contre Huawei. et sur ce plan aussi la Chine se tient prête à riposter en ciblant Apple, si cela continue.