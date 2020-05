Le gouvernement du Bénin continue de recevoir les dons financiers et en nature dans le cadre de la riposte contre le coronavirus de la part des personnes physiques et morales. Des personnes morales et physiques manifestent un fort élan de solidarité à travers des apports financiers et des dons en équipements ou intrants médicaux à l’endroit du gouvernement. Selon les informations du site gouvernemental, à la date du vendredi 15 mai 2020, le gouvernement a reçu 2.179.362.307 de FCFA en dons financiers et des milliers de matériels et équipements médicaux.

Ce point ne prend pas en compte des dons reçus des Etats, des institutions publiques et des institutions de coopération internationales. Ces dons entre dans le cadre de la riposte contre le Covid-19 au Bénin. Ils font suite à l’appel lancé par l’Etat du Bénin le 31 mars 2020. Les dons financiers sont adressés au ministre de l’Economie et des Finances et libellés par chèques au nom du Trésor public ou par virement sur le compte ouvert dans les livres de la direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique.

Le site renseigne que ceux en équipements et intrants médicaux sont adressés au ministre de la Santé, à l’adresse électronique covid19@gouv.bj. Le gouvernement exprime donc, au nom du peuple béninois, «sa profonde gratitude à tous les donateurs qui ont volontairement décidé de soutenir l’action publique engagée dans l’intérêt supérieur du peuple béninois et invite les uns et les autres à s’investir davantage dans la riposte contre le Covid-19 au Bénin ».