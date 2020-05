L’ancien ministre Ganiou Soglo pense que la crise sanitaire que le monde traverse actuellement avec pour corolaire une crise économique peut être une opportunité pour les dirigeants africains en général et béninois en particulier «de changer de paradigme une fois la pandémie vaincue ». Ganiou Soglo ne croit plus utile de faire le débat sur la volonté exprimée par le président Emmanuel Macron de proposer un moratoire pour l’annulation de la dette africaine.

Ganiou Soglo fait remarquer que la crise sanitaire actuelle doit être l’occasion idoine, voire «l’opportunité pour les responsables de notre pays et ceux des autres pays de l’UEMOA de rentrer un peu plus dans l’histoire ». Car, c’est honteux pour l’Afrique de toujours tendre la main afin de quémander une annulation de sa dette ou solliciter des financements pour ses projets ‘’corruptogénes’’.

Des pistes à explorer au Bénin

En sa qualité d’économiste, Ganiou Soglo propose que le Bénin en particulier et les pays de l’UEMOA en général suspendent unilatéralement dans un premier temps les divers remboursements afin de mieux faire face à la pandémie et préparer dans un deuxième temps une véritable migration vers une monnaie locale, en d’autre terme ouvrir à nouveau le débat du franc CFA. Puis ils doivent amorcer le développement structurel de cette zone économique en renforçant la fédération avec des pays comme le Nigéria et le Ghana.

Et enfin ils doivent prendre «toutes les mesures idoines afin que l’argent de l’Afrique reste en Afrique (un montant estimé à plus de 1900 milliards de dollars sur ces 40 dernières années) ». Mieux, l’ancien ministre pense que le Bénin doit envisager une nouvelle gouvernance économique. Et cette nouvelle gouvernance peut déjà commencer par une loi de finance rectificative qui va permettre «de baisser le budget des ministères budgétivores comme celui du cadre de vie au profit de celui de la santé ».