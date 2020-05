Alors que la crise du covid-19 a fortement ralenti le trafic aérien, assombri les perspectives et mis un gros coup d’arrêt général à l’industrie, la société Air France KLM a confirmé qu’elle allait accélérer la sortie de sa flotte, des A380, trop coûteux. Une annonce confirmée dans un récent communiqué de presse.

En effet, c’est mercredi que le groupe a décidé d’annoncer la nouvelle, confirmant donc que les Airbus A380 de sa flotte allaient être mis à l’arrêt définitif, deux ans et demi avant la date prévue, à cause des conséquences de la crise sanitaire et économique liée au covid-19. Dans les faits, le géant devait arrêter de voler d’ici à la fin 2022, considéré comme peu rentable, à cause notamment de ses besoins en kérosène. D’un point du écologique, l’avion était également considéré comme étant l’un des plus gros pollueurs.

Air France confirme la fin de ses A380

Dans les faits, l’A380 disposait de quatre énormes réacteurs, réclamant 20 à 25% de carburant en plus, par siège, par rapport aux modèles de nouvelle génération. Un avion boudé à cause de sa faible rentabilité donc, qui n’aura jamais rencontré le succès escompté. La crise du nouveau coronavirus aura définitivement enterré les ambitions du groupe qui, sur le premier trimestre, a perdu un peu moins de 2 milliards d’euros. Les perspectives elles, ont d’ailleurs été revues à la baisse, au mois jusqu’au troisième trimestre de l’année.

Un renouvellement souhaité

La nouvelle stratégie d’Air France elle, semble se dessiner. Dans l’idée, la compagnie souhaite un renouvellement global de sa flotte, réclamant par exemple des appareils plus modernes, plus rentables et moins polluants. Une simplification souhaitée et actuellement en cours puisque les avions censés remplacer les A380 sont d’ores et déjà en préparation, Air France confirmant l’arrivée prochaine de ses nouveaux Airbus A350 et Boeing 787. Pour rappel, la compagnie s’est engagée à réduire de 50% ses émissions de CO2 d’ici à 2024.