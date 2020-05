Le 16 mars 2020, quand la terrible pandémie de coronavirus se signalait au Bénin, on connaissait très peu Benjamin Hounkpatin, le ministre béninois de la santé. Mais très tôt, il se révélera à ses compatriotes par son dynamisme et son combat contre ce virus sur la ligne de front. Au four et au moulin, il ne rechigne jamais à aller au-devant des médias pour informer régulièrement les béninois sur l’évolution de la maladie. Il lui arrive même de sacrifier une partie de son sommeil pour aller à l’aéroport réceptionner des cargaisons de masques de protection contre le coronavirus.

C’est encore ce qu’il a fait le dimanche 03 mai dernier. Cette nouvelle commande béninoise comportait 9 millions de masques de protection, 30 appareils respiratoires, 1 million 200 mille comprimés de chloroquine et des intrants de dépistage du Covid-19. En effet, après la mise en quarantaine systématique de personnes en provenance de l’extérieur, le Bénin veut maintenant procéder au dépistage de la population dans les 12 départements du pays. Pour y arriver, il a commencé par installer deux laboratoires de dépistage à Cotonou et Pobè.

“Le Bénin n’aurait pas tort d’imiter le bon exemple”

Selon le ministre Benjamin Hounkpatin ces deux laboratoires sont déjà opérationnels. « Dans les prochaines 48 heures, les laboratoires d’Allada et de Parakou seront également opérationnels. D’ici la fin de la semaine, nous aurons l’opérationnalisation de trois autres laboratoires, à Kandi , Natitingou et Lokossa et dans les quinze prochains jours, nous allons étendre pour que les douze départements soient totalement opérationnels » assuré le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin.

Apparemment, le gouvernement veut finalement faire le choix d’un dépistage massif de la population à l’instar de la Corée du Sud. Cette stratégie a produit des résultats positifs dans ce pays asiatique et le Bénin n’aurait pas tort d’imiter le bon exemple. Selon le dernier bilan, le pays d’Afrique de l’Ouest compte 96 cas confirmés de coronavirus.