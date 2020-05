C’est officiel, le Bénin a franchi la barre des 100 personnes atteintes du coronavirus. En effet, à la date d’hier mercredi 06 mai 2020, le pays a enregistré 140 cas de Covid-19. 85 sont actuellement sous traitement et 53 ont recouvré la santé. Deux sont malheureusement décédées. Cette augmentation du nombre de cas est imputable au dépistage de masse qui a commencé au sein de certains groupes cibles, notamment les enseignants et les agents de santé, rassure le gouvernement. Il informe aussi que sur la période allant du 03 au 6 mai 2020, 7662 prélèvements cumulés, 6087 tests de PCR et 4721 tests de Diagnostic Rapide ont été réalisés.

Les nouveaux contaminés ne présentent pas les signes de la maladie

Le test de PCR consiste à faire un prélèvement nasal et buccal pour y rechercher les traces de la Covid-19. Quant au Test de Diagnostic Rapide, les traces du virus sont recherchées dans le sang. Signalons que les nouveaux contaminés ne présentent pas les signes de la maladie. Le gouvernement invite donc les citoyens au respect des mesures édictées pour contrer la propagation du virus. Il s’agit du lavage systématique des mains à l’eau et au savon, de la distanciation sociale d’un mètre et le port de masques de protection.

Le nombre de cas confirmés risque d’augmenter dans les prochains jours si le gouvernement continue sa politique de dépistage de masse. Le ministre de la santé a récemment annoncé que des laboratoires sont en train d’être installés dans les quatre coins du pays pour soutenir cette politique.

Deux sont déjà opérationnels. Il s’agit de ceux de Cotonou et de Pobè. « Dans les prochaines 48 heures, les laboratoires d’Allada et de Parakou seront également opérationnels. D’ici la fin de la semaine, nous aurons l’opérationnalisation de trois autres laboratoires, à Kandi, Natitingou et Lokossa et dans les quinze prochains jours, nous allons étendre pour que les douze départements soient totalement opérationnels » avait laissé entendre Benjamin Hounkpatin en début de semaine.