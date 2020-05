Le coronavirus ébranle fortement les économies du monde. Le Bénin n’est également pas épargné par cette crise. Selon le bulletin de synthèse conjoncturelle du mois de mars 2020, l’indice du chiffre des affaires (ICA) du pays a chuté de 1,8% par rapport au mois précédent. Cette baisse est due aux difficultés que connaissent les branches “transports, activités des auxiliaires de transport et communication (-15%) ; Banques (-38,6%), hôtels et restaurants (-24%) et activités de fabrication (-10,4%)”.

La direction générale des Affaires économiques du ministère de l’économie et des finances, éditrice de ce bulletin dira que cette chute de l’ICA est imputable au coronavirus, surtout à cause de ses effets néfastes sur l’économie béninoise. Il faut dire que depuis la survenue du coronavirus au Bénin, on ne parle que du volet sanitaire. Le gouvernement n’a pas encore présenté au peuple béninois la facture de l’impact de cette crise sanitaire sur l’économie béninoise. Une chose est sûre l’économie du pays est touchée par la Covid-19.

La croissance devrait décélérer

C’est même un double choc qu’encaisse par le Bénin qui était déjà impacté par la fermeture des frontières nigérianes. Un sujet relégué depuis aux calendes grecques puisque actuellement plusieurs pays ont fermé leurs frontières terrestres à cause du Coronavirus. Le premier semestre de l’année 2020 risque d’être pénible pour l’économie béninoise. D’ailleurs, le Fonds Monétaire International (FMI) a déjà fait savoir qu’il n’est guère optimiste sur les prévisions de croissance du pays.

Selon l’institution financière, la croissance béninoise devrait décélérer à 3,2% en 2020 après avoir tutoyé les 7%. Les causes principales de cette tendance baissière sont : les restrictions imposées par le nouveau coronavirus sur l’activité domestique, la baisse substantielle de la demande extérieure et les perturbations du commerce mondial et des chaînes d’approvisionnement.