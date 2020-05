Le Directeur du Centre des Opérations d’Urgences sanitaires (COUS), le docteur Abdoulaye Bousso est revenu sur l’évolution du Covid-19 au Sénégal. C’était ce samedi 02 mai 2020 qui marquait les deux mois de présence de la maladie dans le pays. Dans son discours, le docteur Bousso livre des indications sur les chiffres du coronavirus ainsi qu’une partie de la stratégie de riposte adoptée par les autorités sanitaires pour faire face à l’épidémie.

Le nombre de contaminations multiplié par 6

Le Sénégal qui comptait 190 cas de contamination du coronavirus à la fin du mois de mars, enregistre ce 02 mai 1115 patients testés positifs dont 368 guéris et 09 décédés. Ce qui multiplie le nombre de contaminations par 6 souligne le Directeur du COUS. “Les régions touchées sont passées de 7 à 11 et les districts de 24 à 33 sur 79 au total soit 41,7%. Nous avons des patients répartis comme suit : 52,22% d’hommes, et 47,78% de femmes“. La tranche d’âge la plus touchée par le virus se situe entre 25 et 45 ans et constitue 42.02% des patients poursuit le Docteur Abdoulaye Bousso.

Une stratégie de dépistage légèrement modifiée

Selon le Docteur Bousso, les cas dits “clusters” relevés sont au nombre de 14, il s’agit de patients ayant contaminé un grand nombre de personnes. “Nous avons des patients qui ont contaminé chacun au moins 25 personnes“, poursuit ce dernier. Une situation qui s’expliquerait par le mode de vie au Sénégal. Deux cas de réinfection au coronavirus sont également signalés. Il s’agit de malades déclarés guéris et qui auraient été contaminés à nouveau. Le médecin annonce une augmentation des contacts suivis face à l’évolution de la situation : “Nous avons 9701 contacts depuis le début de l’épidémie et jusqu’au 30 avril, nous suivions 5226 personnes. Ce nombre va évoluer avec les cas d’aujourd’hui et d’hier. Notre stratégie est de prendre en charge les cas suspects et les cas positifs“. Le dépistage qui serait “plus agressif” va désormais prendre en compte les données de patients qui ont été reçus dans les différentes structures médicales.

