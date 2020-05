Selon certaines informations, le nouveau coronavirus aurait circulé en France bien plus tôt que ce que les scientifiques, politiques et experts ont longtemps pu penser. Dès la fin du mois de décembre dernier, un patient aurait ainsi été testé positif au covid-19, à la suite d’une hospitalisation à Bondy, en Seine-Saint-Denis.

C’est le professeur Yves Cohen, chef du service réanimation des hôpitaux Avicenne de Bobigny et Jean-Verdier de Bondy, qui a confirmé cette information, ajoutant que les résultats de leur découverte seront publiés dans les jours à venir. Dans les faits, c’est à l’initiative d’un collègue, que le professeur Cohen et ses équipes ont réalisé des prélèvements sur plusieurs dizaines de patients hospitalisés dès décembre et janvier, afin de confirmer ou non la présence du covid-19 en France à cette période de l’année.

Le covid-19 circule en France depuis décembre

Sur cette cinquantaine de patients, près de 25% des malades ont eu un rapport direct avec des symptômes sensiblement similaires à ceux du covid-19. Sur 14 de ces patients testés et présentant des symptômes du covid, un seul a été testé positif, et ce, à deux reprises. Dès le 27 décembre, le premier cas de coronavirus a donc été confirmé en France, preuve que le virus lui, circulait bien avant que les premières mesures ne soient officiellement annoncées. Le patient lui, un homme d’une cinquantaine d’années, a confirmé qu’il ne travaillait pas et qu’il n’avait pas voyagé dans une zone à risques. Résultat, il est tout à fait probable que la maladie se soit déclarée en France et en Europe, encore plus tôt.

Une surprise pour les experts

Cet homme ne serait toutefois pas le patient zéro. Selon les médecins, l’épouse de ce dernier, qui travaille en hypermarché, aurait contracté la maladie et transmis le virus à ses enfants et son époux, de façon asymptomatique. Impossible cependant, de remonter plus loin. C’est d’ailleurs pourquoi le professeur Cohen appelle à la mise en place d’une enquête épidémiologique. Une remise en cause de la façon dont l’épidémie s’est propagée en France. En effet, les experts estimaient que le premier cas datait du 24 janvier, soit bien après le 27 décembre. Un mois durant, la maladie aurait donc circulé en France.