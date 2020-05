Alors que le président américain continue de menacer la Chine par rapport à la gestion qu’elle fait du nouveau coronavirus, les responsables de la puissance asiatique appellent de leur côté à un certain renforcement de la coopération entre les deux pays. Lors d’une sortie médiatique au cours de laquelle, il a été invité à se prononcer sur les propos de l’actuel locataire de la Maison Blanche, un porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian s’est voulu plutôt assez pacifique.

“Nous pourrions rompre toute relation”

Pour l’officiel chinois, «Maintenir des relations stables entre la Chine et les Etats-Unis est dans l’intérêt fondamental des deux peuples et celles de la paix et de la stabilité dans le monde». Aussi, plaide-t-il pour un renforcement de la coopération entre la Chine et les Etats-Unis afin de mieux lutter contre la pandémie du Covid-19. Rappelons que ces mots de ce porte-parole de la diplomatie chinoise interviennent après les multiples menaces du président américain qui évoquait la possibilité de rompre toute coopération avec la Chine.

Lors d’un entretien qu’il a accordé au média Fox Business ce jeudi 14 mai, Donald Trump est revenu sur les dispositions que son administration pourrait prendre contre la Chine. «Il y a beaucoup de choses que nous pourrions faire. Nous pourrions rompre toute relation», avait lâché le président américain lors de cette sortie médiatique.

Pour le milliardaire républicain, cette option relative à une rupture des relations avec la puissance asiatique pourrait rapporter gros aux Etats-Unis. «On économiserait 500 milliards de dollars si on rompait toute relation», a-t-il fait savoir. Notons que depuis plusieurs semaines, le pensionnaire de la Maison Blanche n’a cessé d’accuser la Chine d’être à l’origine de cette pandémie.