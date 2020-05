Il y a quelques semaines, le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustin déclarait être infecté par le coronavirus, rejoignant plus de 100 000 autres personnes dans le pays qui ont été diagnostiquées de la même manière. Le tout récent premier ministre s’était donc vu dans l’obligation de déléguer son autorité à son adjoint, se contentant de participer aux réunions par liaison vidéo. Mais ce Mardi, le président Vladimir Poutine signait un décret rétablissant Michoustin à la tête du gouvernement, dans ses fonctions et ses prérogatives. Une confirmation que le haut fonctionnaire de 54 ans avait vaincu la maladie.

Mikhaïl Michoustin est de retour…

Mikhaïl Michoustin, avait succédé au premier ministre Dmitri Medvedev en janvier dernier. Une nomination qui avait surpris plus d’un observateur politique à l’international et en Russie. Mais cet ancien patron des Impôts n’avait pas eu le temps de dérouler son programme qu’était intervenue la pandémie du nouveau coronavirus. Et le Jeudi 30 Mai, lors d’une vidéoconférence avec le président Vladimir Poutine, diffusée à la télévision nationale, Michoustin avait déclaré au président Poutine, qu’il avait été testé positif au virus.

« Je dois observer l’auto-isolement et suivre les ordres des médecins. C’est nécessaire pour protéger mes collègues » avait alors ajouté le fonctionnaire de 54 ans avant d’intégrer une unité spécialisé d’un hôpital à Moscou. Et de nommer Andrei Belousov, comme intérimaire, une décision approuvée par Poutine par décret. Mais ce Mardi, c’était toujours le président Poutine qui par un autre décret publié en ligne, réintégrait Michoustin. La veille, le premier ministre visiblement rétabli et sorti d’hôpital avait dirigé une réunion du Conseil gouvernemental de coordination de la réponse contre le coronavirus. Un conseil dont il avait pris la tête le 16 Mars dernier. La Russie compterait à la date du 18 Mai, 299 941 cas confirmés de covid-19, le deuxième plus élevé au monde après les États-Unis.