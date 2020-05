Après les congés de Pâques prolongés, les élèves se préparent à reprendre le chemin des classes le lundi 11 mai prochain. Une reprise dans un contexte de crise sanitaire. Le gouvernement qui ne veut prendre aucun risque a annoncé le dépistage systématique des acteurs de l’éducation. C’est du moins ce qu’on pouvait lire hier mardi 05 mai dans les notes de services des douze directeurs départementaux des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle.

Le dépistage démarre ce mercredi 06 mai pour s’achever le dimanche 10 mai sur tout le territoire national. Il concerne le personnel administratif, enseignant et les vendeuses. Les directeurs départementaux ont déjà porté la nouvelle à la connaissance des directeurs d’établissements publics et privés. “Dans le cadre de la riposte contre la pandémie du Covid-19 , il sera organisé un dépistage systématique des acteurs intervenant dans le système éducatif du 06 au 10 mai 2020, dans la maison des jeunes de vos communes respectives” renseigne par exemple la lettre que le DDES du zou a envoyée à tous les chefs d’établissements publics et privés du département.

Et les élèves et écoliers?

Il a par ailleurs demandé à ces directeurs d’écoles de lui faire parvenir sans délai la liste des vendeuses agréées de leurs établissements respectifs. De plus les chefs d’établissements doivent se rapprocher des Médecins coordonnateurs de Zone et des Médecins chefs de commune pour établir de façon consensuelle, le planning de passage, ajoute t-il . “J’attacherai du prix au respect strict de ladite instruction. Le dépistage prend en compte tout le personnel enseignant, administratif et les vendeuses agréées” a conclu Dieudonné Gambiala.

On ignore pour l’instant les mesures qui seront prises en faveur des apprenants. Va-t-on leur distribuer des masques de protection ou les dépister comme leurs enseignants ? De toutes les façons, le dépistage des acteurs du système éducatif est une mesure de prévention. Mais les concernés qui seront testés négatifs au virus doivent, semble t-il, continuer par respecter les gestes barrières pour ne pas contracter le mal.