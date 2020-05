Le Bénin a importé tous ses masques de protection, depuis que la pandémie de coronavirus s’est déclarée sur son sol . Mais la donne pourrait bien changer dans les tous prochains jours parce que le gouvernement vient de lancer un appel pour la fabrication de ces masques de protection par les artisans béninois. L’objectif de l’exécutif est de mettre à la disposition de certains groupes socio-professionnels des masques réutilisables.

Un appel à production normée de masques réutilisables est donc lancé à l’endroit de ces artisans . Il s’agit notamment des créateurs de mode, des designers, stylistes, couturiers, couturières et tailleurs exerçant sur le territoire national. Les artisans qui peuvent fabriquer des masques respectant les spécifications prescrites dans les fiches techniques sont invités à proposer leurs productions à la Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels et Consommables Médicaux (CAME).

Seront payées comptant les productions validées

Seront payées comptant les productions validées, informe le site officiel du gouvernement béninois. Les artisans désireux d’avoir plus d’informations sur cet appel à production peuvent contacter la Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels et Consommables Médicaux (CAME) au +229 21332864- 21333674 et aux mails : contact@camee-bénin.bj, vmarcus@came-benin.bj. Le gouvernement est également joignable par mail à infomasques@gouv.bj.

Cette initiative du gouvernement soulagera à terme des groupes sociaux défavorisés qui n’ont pas le moyen de s’offrir plusieurs masques de protection dans une journée. Rappelons que le gouvernement a imposé le port de ce cache nez aux populations, partout sur le territoire national. La répression a d’ailleurs déjà commencé. Selon les dernières annonces du gouvernement cette mesure barrière et bien d’autres seront maintenues jusqu’à la réouverture des salles de classe et des amphithéâtres le lundi 11 mai prochain. Le cordon sanitaire qui entoure une quinzaine de commune du sud-Bénin doit également sauter la veille, c’est à dire le 10 mai 2020.