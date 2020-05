Ça commençait par grogner depuis le Conseil des ministres du 6 mai 2020. En effet, le gouvernement avait décidé de garder fermés les lieux de culte. Une décision critiquée dans la foulée par certains prêtres de l’église catholique romaine. Hier jeudi 14 mai, les membres du gouvernement ont rencontré les leaders des confessions religieuses du Bénin à leur demande.

A l’issue de cette rencontre qui a eu pour cadre la salle de conférence du Ministère de la santé, il a été décidé que les lieux de culte ouvriront leurs portes le 2 juin prochain. Il faut dire qu’au cours de la conjonction les chefs de confessions religieuses à l’exception des évangélistes, ont émis le souhait de voir les églises, mosquées et temples accueillir à nouveau les fidèles.

“Les confessions religieuses doivent tout de même attendre l’annonce par le gouvernement”

Dans le compte rendu de la rencontre fait par le révérend pasteur Nazaire A Hounkpadodé, les « confessions religieuses doivent tout de même attendre l’annonce par le gouvernement qui sera assortie de diverses conditions de reprise effective à cette date ». Nazaire Hounkpadodé est en réalité le vice-président du Collectif des associations des églises évangéliques du Bénin (Caeeb).

Étaient présents à cette conjonction les responsables de l’Union islamique du Bénin (Uib), de l’église catholique, du Christianisme Céleste, et des églises évangéliques. Ils avaient face à eux les ministres Benjamin Houkpatin de la santé, Sacca Lafia de l’intérieur, Samou Seidou Adambi des Mines et de l’eau et Pascal Irénée Koupaki qui dirige le comité interministériel de gestion de la pandémie du Coronavirus.