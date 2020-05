Le gouvernement béninois dans le cadre des mesures contre la propagation du coronavirus a décidé d’accorder la libération conditionnelle anticipée à plus de 400 prisonniers. Le Bénin continue sa lutte contre la propagation du COVID-19. Ainsi, au nombre des mesures prises, le gouvernement va accorder bientôt la liberté à 411 prisonniers. Cette mesure vise à limiter les risques de contamination en milieu carcéral.

Chaque année, la liberté conditionnelle est accordée à certains détenus. Mais, compte tenu du contexte de pandémie, les autorités judiciaires ont été instruites de libérer sous conditions, 411 détenus des prisons et maisons d’arrêts par anticipation. Selon les informations rapportées par frisson radio, parmi les 411 détenus concernés par cette décision, il y a 79 à la prison de Cotonou, 35 à Parakou, 18 à Ouidah, 20 à Abomey, 24 à Kandi et 20 à Natitingou. A Parakou et à Kandi, les détenus qui bénéficient de cette mesure sont déjà libérés.

L’opération de libération est en cours dans les autres prisons et maisons d’arrêts. C’est une première vague. Il va y avoir trois autres pour les trois prochains trimestres. Pour bénéficier de cette liberté conditionnelle anticipée, il faut répondre à certains critères. Il faut avoir été jugé ou condamné. Il faut avoir fait preuve d’un comportement exemplaire et avoir purgé la moitié de sa peine.